Twee arrestaties bij beëindigen illegaal feest Hilversum

"Nadat het feest was beëindigd vertrokken de meeste bezoekers zonder problemen. Op de nabij gelegen parkeerplaatsen troffen we zo'n honderd voertuigen uit het hele land aan en een aantal taxi's uit Amsterdam. Een deel van de bezoekers kwam met het openbaar vervoer. Een enkeling hield zich nadien nog hinderlijk op in de omgeving", blikt de politie terug.

De Gooi-en Eemlander speculeert dat er mogelijk een verband is met het Amsterdam Dance Event, dat deze week zou worden gehouden maar door corona vooral virtueel plaatsvindt.

De politie roept jongeren via Facebook op om zich aan de corona-regels te houden: "We snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn. Nu is wél de tijd om vol te houden, voor elkaar, voor het zorgpersoneel, maar ook voor de horeca en evenementen die we nu zo missen."