Gebouw Marktplaats, FD en BNR ontruimd na dreiging, politie niet betrokken

In het pand bij station Amsterdam Amstel werken honderden mensen. Het is stapsgewijs ontruimd, zeggen medewerkers van verschillende bedrijven in het gebouw. Zo werden bij een restaurant eerst alle gasten naar buiten gebracht en later het personeel.

'Verhuisd tijdens muziekblok'

Ook de nieuwsvloeren in het gebouw zijn leeg. De ontruiming vond plaats tijdens de uitzending van BNR Nieuwsradio. "Het presentatieteam is tijdens een muziekblok verhuisd naar een andere plek", zegt Eugenie van Wiechen, algemeen directeur van de FD Mediagroep. De radio-uitzending is verplaatst naar een alternatieve locatie.

Van Wiechen legt uit dat het zekere voor het onzekere is genomen. "Het ging om een bedreiging die echt serieus was, zo heeft Marktplaats ons verteld." Het is nog onduidelijk of alle medewerkers morgen weer het pand in mogen. De bedrijven in het pand zijn daarover nog over in overleg met Marktplaats.