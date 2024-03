Gebouw Marktplaats, FD en BNR ontruimd na dreigement, politie verrast

In Amsterdam is het pand waarin Marktplaats, het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zitten ontruimd. Dat meldt de radiozender op zijn site. De uitzendingen van BNR zijn voortgezet vanaf een andere plek.

Een woordvoerder van Marktplaats meldt aan persbureau ANP dat een Marktplaats-gebruiker een dreigement heeft geuit bij de klantenservice en dat de ontruiming "uit veiligheidsoverwegingen" is gebeurd.

Politie niet betrokken

De ontruiming is niet gedaan op last van de politie, zegt een politiewoordvoerder tegen de NOS. "Naar ons weten is er momenteel geen reden tot ontruiming." Er zijn ook geen agenten onderweg naar het pand. Wel wordt de situatie onderzocht en loopt er een gesprek met Marktplaats. De woordvoerder zegt dat de politie overvallen is door de situatie.

Het pand ligt bij station Amsterdam Amstel. Een restaurant in het gebouw bevestigt dat alle bezoekers naar buiten zijn gegaan vanwege de ontruiming. Een medewerker van het restaurant zegt dat het personeel te horen kreeg binnen te blijven. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk.