Excuses van AD voor onjuist artikel oud-minister Hoogervorst

De hoofdredactie van het AD biedt excuses aan aan oud-minister Hoogervorst voor het artikel waarin de krant hem liet zeggen dat hij premierskandidaat is.

"Ik bied mijn excuses aan", zegt hoofdredacteur Rennie Rijpma. "Aan meneer Hoogervorst in de eerste plaats. Met onze eerdere berichtgeving brachten wij hem onbedoeld in verlegenheid. En aan het publiek voor de ontstane verwarring."

De krant publiceerde gisteren een artikel met de kop 'VVD-prominent Hans Hoogervorst wil wel premier van Nederland worden'. Hoogervorst liet meteen weten dat hij niet met de krant had gesproken.

Forensisch onderzoek

De krant hield echter vol dat een verslaggever hem aan de lijn had gehad. Daarop liet Hoogervorst het AD weten een forensisch onderzoek te willen om de waarheid boven water te krijgen. Daarop trok de krant het bericht in maar liet in het midden wat er precies was gebeurd.

"Inmiddels is duidelijk geworden dat ons telefoonnummer van Hans Hoogervorst niet bij hem in gebruik was en dat er geen grond was voor het eerder verschenen bericht", zegt de krant vandaag. Het is niet bekendgemaakt met wie de krant wel sprak. Hoogervorst liet gisteren al weten geen premierskandidaat te zijn.