Koeman ziet in Simons geen middenvelder, kiest voor Flekken op doel tegen Schotland

Wat Koeman vrijdagavond tegen Schotland vooral wil zien, is intensiteit. "Dat kan misschien weleens moeilijk zijn in oefenwedstrijden, maar in de situatie van nu, in de voorbereiding op het EK, is dat geen probleem. Van wat ik gezien heb, is de honger er." Al was het alleen al bij het gezang aan het ontbijt vanochtend, voor de 61ste verjaardag van de bondscoach. Ingezet door dokter Edwin Goedhart.

"Iedereen deed vrolijk mee. Misschien denken ze: hoe harder ik zing, hoe eerder ik speel. Maar dat is niet zo", grapte Koeman.

Flekken onder de lat

Keeper Mark Flekken heeft in ieder geval hard genoeg gezongen, hij speelt tegen Schotland. De andere doelman Bart Verbruggen staat dinsdag tegen Duitsland onder de lat. "We willen beiden een wedstrijd laten spelen." Op Quilindschy Hartman na, die kampt met een blessure, is iedereen fit.

Koeman vroeg zich vanochtend nog af: "Hoe oud was Rinus Michels nou toen wij in '88 het EK wonnen?" Zestig jaar oud, jonger dan Koeman nu. "Toen had ik wel het idee dat we een oude trainer hadden. Dat vinden de spelers nu niet, ik heb het ze gevraagd. Ik hoop niet dat ze mij als oude man zien."