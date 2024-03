Woning loodgieter Vlaardingen gesloten, meer politiesurveillance

Het huis van de loodgieter in Vlaardingen waar afgelopen nacht opnieuw een explosie was, is op last van de burgemeester gesloten. Het is de derde keer dat de burgemeester dat besluit neemt.

De politie gaat weer meer surveilleren in de buurt van de woning en het rechercheteam dat probeert te achterhalen wie de opdrachtgever is van de explosies wordt uitgebreid. De burgemeester had vandaag overleg met de officier van justitie en het hoofd van de politie over de explosies. "Ik moet voor de buurt opkomen en dit huis sluiten", zegt burgemeester Wijbenga tegen de NOS. Hij hoopt dat hiermee meer rust in de wijk komt.

Sinds december huurde de gemeente een extern veiligheidsbedrijf in dat tussen 19.00 uur en 07.00 uur toezicht hield. Dat werd maandag afgeschaald, wat leidde tot onrust bij omwonenden. De burgemeester spreekt van een "hele moeilijke beslissing". "De particuliere beveiliging kon niet tot in het oneindige doorgaan", zegt hij.

Half miljoen euro

Die beveiliging kostte Vlaardingen tot nu toe zo'n 250.000 euro. Het is volgens de burgemeester zeer uitzonderlijk dat een gemeente particuliere beveiliging in een risicogebied inzet. "Dat is eigenlijk een soort onmacht omdat de politiecapaciteit aan zijn eind is." Om de politiecapaciteit te vergroten voor surveillance worden nu agenten uit de hele regio Rotterdam ingezet. Het cameratoezicht in de buurt van de woning blijft.

Er zijn inmiddels arrestaties geweest voor één aanslag en een aanslagpoging, maar de opdrachtgever wordt nog gezocht. De uitbreiding van het rechercheteam is gericht op het pakken van de daders, maar vooral ook om de opdrachtgever op te pakken. Wijbenga: "Want dat is uiteindelijk de kwaaie pier waar het allemaal om gaat. Hij laat dit lekker op afstand gebeuren."

Rechter

Deze week stond voor het eerst iemand voor de rechter die verantwoordelijk wordt gehouden voor een explosie bij het huis van de loodgieter. En in februari pakte de politie een verdachte op die in de buurt van het huis op de vlucht sloeg. In een tas die hij bij zich had werd een explosief gevonden. Toch is nog altijd niet duidelijk wat de aanleiding is voor de aanslagenreeks. Volgens De Telegraaf zou het te maken hebben met een conflict tussen een aantal bekende criminelen in de regio, maar dat is niet bevestigd. De loodgieter zelf zegt niet te weten wie het op hem gemunt heeft.

De burgemeester geeft ook geen verdere informatie over de opdrachtgever, maar stelt wel dat "er hier iemand bezig is met een conflict oplossen waar jonge mensen voor gebruikt worden die half niet weten hoeveel risico ze lopen. En ze maken de hele buurt onveilig."

Sinds april vorig jaar zijn er twaalf aanslagen geweest die verband houden met de loodgieter. Met zwaar vuurwerk werden aanslagen gepleegd bij zijn woning en andere panden van hem, bij zijn bedrijfspand en op bedrijfsauto's.