Vitesse-trainer Letsch spiegelt zich aan Schmidt: 'Veel van Roger geleerd'

Ze vierden in het voorjaar van 2014 successen met Red Bull Salzburg en staan nu, ruim zes jaar later, tegenover elkaar: Vitesse-trainer Thomas Letsch en PSV-coach Roger Schmidt. "Ik heb zeer veel van hem geleerd", vertelt Letsch in aanloop naar de competitietopper tussen Vitesse en PSV. "Hij was onderscheidend bij Red Bull Salzburg." Letsch was in het seizoen 2013/2014 de assistent van Schmidt, die bij de club uit Salzburg met zijn geprezen pressievoetbal de dubbel in Oostenrijk won. In Nederland zullen supporters van Ajax zich dat team waarschijnlijk goed kunnen herinneren. In de Europa League overklasten Salzburg de Amsterdammers namelijk tot tweemaal toe: 3-0 en 3-1. "Ik denk dat ik tactisch wel het een en ander van Roger heb opgestoken. En dat pas ik nu ook toe", aldus Letsch.

Schmidt kijkt op zijn beurt uit naar het treffen met zijn voormalige assistent. "Op sommige punten speelt Vitesse hetzelfde als PSV: heel actief en met een hoge intensiteit en hoog druk zettend", zegt Schmidt tegen PSV TV. "Maar ik denk ook dat dat een karakteristiek van modern voetbal is. Ik geloof daarin en Thomas heeft, denk ik, hetzelfde." Volgens Schmidt is Vitesse momenteel een van de beste ploegen in de eredivisie. "Ze hebben een duidelijke spelopvatting: ze spelen compact, vormen een goed team en zijn goed in de omschakeling. Dat maakt Vitesse sterk. Daarnaast hebben ze ook individuele kwaliteit."

Letsch, die rekent op een intense wedstrijd in de Gelredome, ziet op welke punten Vitesse nog progressie kan boeken. "We moeten nog veel constanter worden", benadrukt hij. "Ik vond ons tegen Ajax (2-1 verlies, red.) minimaal gelijkwaardig." Het zegt de trainer nog niet veel dat Vitesse er met de derde plaats goed voor staat op de ranglijst. "Na vijf speelronden kijkt niemand nog naar de stand in de competitie."

Letsch is blij dat hij na een periode van thuiszitten - hij testte een aantal weken geleden positief op het coronavirus - weer op het veld mag staan. "Het was een beetje gek. Ik heb veel verschillende symptomen gehad. Ik had hoofdpijn en moest hoesten en vervolgens kreeg ik koorts en verloor ik mijn reuk en smaak. Het was vreemd, maar ik heb het goed doorstaan." "Ik ben niet heel erg ziek geweest, maar we moeten dit virus niet onderschatten. Ik wens het ook niemand toe."

