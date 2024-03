Tot 6 jaar cel voor doden jeugdbegeleidster in Emmen

De rechtbank heeft celstraffen tot zes jaar opgelegd voor de gewelddadige dood van een begeleidster van een jeugdzorginstelling in Emmen. Een 17-jarige jongen uit Ruinerwold is veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs voor het doodsteken van de vrouw. Zijn mededader, een 20-jarige man uit Veenhuizen, kreeg zes jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het 26-jarige slachtoffer werd vorig jaar januari meerdere keren met een mes gestoken en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Volgens het OM was de jongen met zijn medeverdachte naar de jeugdzorginstelling gegaan om geld te stelen. De buit bedroeg slechts een paar honderd euro.

De rechter acht bewezen dat de tiener het slachtoffer met meerdere messteken heeft gedood. De 20-jarige is volgens de rechtbank schuldig aan het geven van een trap tegen het hoofd van het slachtoffer, met als doel dat zij het niet zou overleven, meldt RTV Drenthe.

Jeugdstrafrecht

Het Openbaar Ministerie had tegen de tiener een straf geëist van twee jaar cel en tbs met dwangverpleging volgens het volwassenenstrafrecht. Het OM besloot daartoe vanwege de ernst van de zaak, de persoonlijkheid van de verdachte en de grote kans op herhaling.

Maar de rechter wilde hier niet in meegaan. De jongen is veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. In het jeugdstrafrecht is twee jaar cel de maximumstraf.

Voor zijn medeverdachte had het OM tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voorgesteld. Zijn straf valt lager uit omdat hij volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar is en omdat hij nog jong is.

Aangestuurd

De twee maakten deel uit van een bende. Ze werden aangestuurd door een derde verdachte, een 20-jarige man uit Emmen. Hij zou de jongens die avond opdracht hebben gegeven een overval te plegen.

De rechtbank veroordeelt hem tot vier jaar cel, een lagere straf dan de eis van zeven jaar. Hoewel de verdachte volgens de rechtbank de twee geen opdracht heeft gegeven om de vrouw om het leven te brengen, is hij wel medeverantwoordelijk voor de overval met de dood van het slachtoffer als gevolg.