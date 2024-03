Aké zelfverzekerd voor oefenduels en EK: 'Zit meer in dan we hebben laten zien'

Nathan Aké leeft vol vertrouwen toe naar de oefenduels van Oranje met Schotland en Duitsland. "Het is nu tijd om echt te laten zien wat we kunnen", zegt de verdediger, die daags voor de wedstrijd tegen Schotland ook alvast vooruit kijkt naar het EK van komende zomer.

Juist in deze fase van het seizoen, waarin de prijzen worden verdeeld, zal hij een belangrijke rol moeten spelen. Al is Aké, die met zijn club Manchester City vorig seizoen de treble won, niet de enige bij Oranje die weet hoe je prijzen wint. "We hebben meerdere spelers die bij hun clubs gewend zijn om te winnen en altijd meedoen in de top."

Geen favoriet, wel ambitieus

Gevraagd of Oranje Europees kampioen kan worden, tempert Aké de verwachtingen. "We zullen waarschijnlijk niet de favoriet zijn, maar in ons hoofd kunnen we een doel hebben en naar het EK toe gaan om er vol voor te gaan."

"Qua spelersmateriaal hebben we een heel goed team, al hebben we niet altijd de volledige selectie tot onze beschikking gehad. Ik denk dat er zeker meer in zit dan we hebben laten zien. De komende oefenduels kunnen we aan onszelf werken als team."