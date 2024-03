Kleine groep mensen met een uitkering wordt alsnog gekort

Zo'n 1100 mensen worden mogelijk gekort op hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat ze inkomsten hadden die nog in mindering moeten worden gebracht. Omdat het om grote bedragen kan gaan, toetst uitkeringsinstantie UWV per individu of er sprake is van onaanvaardbare sociale of financiële gevolgen.

Demissionair minister Van Gennip schrijft aan de Tweede Kamer dat in zo'n geval de terugvordering "tot een passende hoogte kan worden gematigd en dat zo wordt voorkomen dat mensen in de problemen komen".

6,8 miljoen euro

Eerder werd bekend dat het UWV 5000 boetes heeft ingetrokken omdat die volgens de uitkeringsinstantie onterecht waren opgelegd. Bij elkaar was het bedrag aan boetes 6,8 miljoen euro.

Maar volgens Van Gennip is er nog altijd een groep die mogelijk te veel heeft ontvangen. Het gaat vooral om mensen met 'opting-in'-inkomsten (een groep met een contractvorm tussen werknemer- en ondernemerschap in).

Gemiddeld 22.000 euro

Het UWV heeft een steekproef gedaan over de periode 2021 tot en met 2023 en daaruit komt naar voren dat zo'n 16 procent van de arbeidsongeschikten met opting-in-inkomsten nog moet worden gekort. Dat zijn 1100 mensen. In de steekproef ging het om gemiddeld 22.000 euro aan te veel ontvangen uitkering per persoon, en dat bedrag kan voor een deel van de groep nog oplopen.

Het UWV is van plan begin volgende maand te beginnen met het herzien van de uitkeringen, maar bij dringende redenen kan de terugvordering dus worden gematigd.

Van Gennip betreurt dat het lang heeft geduurd

Van Gennip schrijft aan de Kamer te betreuren dat het zo lang heeft geduurd voordat de uitkeringen worden herzien: "De eerste resultaten van het onderzoek waren bij het UVW immers in de loop van 2022 bekend. Vanaf dat moment (..) hadden in ieder geval nog lopende uitkeringen op korte termijn gecorrigeerd moeten worden."

De minister schrijft ook dat de regels voor mensen met een uitkering niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen en na te komen zijn en dat "helaas bij grote wijzigingen in de werkprocessen soms ook dingen misgaan, zoals in deze situatie het geval is". Ze wil dat het UWV voortaan beter met dit soort situaties omgaat.