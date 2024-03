Presentator Tom Egbers spant kort geding aan tegen NOS, wil weer aan de slag

Presentator Tom Egbers wil weer aan het werk bij de NOS en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de omroep. Dat kort geding dient maandag. Egbers is sinds maart vorig jaar "vrijgesteld van werk" na een publicatie in de Volkskrant.

In dat artikel beschreef de krant een affaire die Egbers had met een collega. Toen zijn vrouw daarachter was gekomen, zou de presentator van NOS Sport de collega een tijdlang hebben gepest en geïntimideerd. In een interview ontkende hij niet dat hij haar "de as van het kwaad" genoemd had, zoals in het artikel ook stond.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Egbers eist dat hij (een deel van) zijn werk in aangepaste vorm kan hervatten. Ook wil hij dat de NOS hem rehabiliteert, en dat de omroep zich niet meer "op enigerlei wijze intern en extern" negatief over hem zal uitlaten.

Anonieme meldingen

Volgens Egbers is het bij anonieme meldingen over zijn gedrag gebleven. Hij zegt dat hij zich niet kan verweren omdat hem niet duidelijk is welk verwijt van grensoverschrijdend gedrag hem wordt gemaakt. Bovendien, stelt Egbers, wordt er in het rapport van de commissie-Van Rijn van onlangs niet naar hem verwezen en was dat een voorwaarde om weer aan het werk te mogen.

Een woordvoerder van de NOS wil alleen kwijt dat de NOS "in de afgelopen maanden steeds met Tom in gesprek is gebleven over de werkzaamheden die we hem kunnen aanbieden en over de bijbehorende voorwaarden. Het aangekondigde kort geding gaat daarover".