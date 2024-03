Kerncentrale Dodewaard kan ontmanteld worden dankzij overname

Er is een oplossing voor de voormalige kerncentrale in het Gelderse Dodewaard. Het Rijk koopt de centrale voor het symbolische bedrag van 1 euro en doet die vervolgens cadeau aan het Zeeuwse afvalverwerkingsbedrijf COVRA. Dat bedrijf wordt dan verantwoordelijk voor de sloop.

Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen is COVRA geschikt om deze taak op zich te nemen, omdat het bedrijf de enige verwerker van radioactief afval is in Nederland.

De kerncentrale in Dodewaard is sinds 1997 niet meer in gebruik. Het was de eerste kerncentrale voor elektriciteitsproductie in Nederland. De huidige exploitant, Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), had niet genoeg geld om het gebouw te slopen. Het Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA) heeft de aandelen van GKN in handen.

Kostenplaatje

Met de ontmanteling zijn veel kosten gemoeid. Met de overname ontvangt COVRA het geld dat GKN en NEA nog in kas hebben. Dat is in totaal 162 miljoen euro, maar dat is niet genoeg om de centrale te slopen. Die kosten worden namelijk geschat op 347 miljoen euro. Het Rijk heeft er al 185 miljoen voor aan de kant gezet.

Inwoners van Zeeland en Gelderland gaan niks merken van de overname, zegt Harald Schoenmakers van het Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor. "Bij de centrale in Dodewaard werken drie mensen, die blijven daar werken. Alleen de aansturing en alles wat daarmee te maken heeft, gebeurt door de COVRA", zegt Schoenmakers tegen Omroep Zeeland.

De sloop van de centrale gaat naar verwachting zo'n tien jaar duren.