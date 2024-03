Rechtbank verwerpt klacht Navalny's moeder tegen strafkolonie

Een Russische rechtbank heeft een klacht van de moeder van Aleksej Navalny verworpen. Ze had de strafkolonie aangeklaagd waar Navalny is overleden, omdat ze vindt dat hij niet de juiste zorg heeft gekregen.

De rechtbank heeft het verzoek afgekeurd met als argument dat alleen Navalny zelf die aanklacht had kunnen indienen. Er loopt nog een andere aanklacht over misbruik van het lichaam van een overledene, omdat het lichaam van Navalny lange tijd niet werd vrijgegeven. Die aanklacht is nog niet in behandeling genomen.

De 47-jarige oppositieleider overleed vorige maand in een strafkolonie op de rand van de poolcirkel, waar hij een jarenlange straf uitzat na een schijnproces.

In de overlijdensverklaring staat dat hij een natuurlijke dood stierf, maar daar wordt weinig geloof aan gehecht. Bondgenoten van Navalny zeggen dat hij is vermoord en houden president Vladimir Poetin verantwoordelijk.

"gezond en vrolijk"

Moeder Ljoedmila Navalnaja zei dat haar zoon vlak voor zijn overlijden nog "gezond en vrolijk" was. Zij woont, in tegenstelling tot Navalny's weduwe, nog in Rusland. Het lichaam van Navalny werd een week na zijn dood vrijgegeven.

De moeder van Navalny werd eerder onder druk gezet om haar zoon te laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek. Als zij niet akkoord zou gaan, zou het lichaam in de strafkolonie worden begraven.

Uiteindelijk werd Navalny op 1 maart begraven in Moskou.