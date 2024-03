Vanavond op tv: EU-top over Oekraïne en Gaza • Kraamkliniek in oorlogstijd

Oproep EU-leiders aan Israël?

De 27 EU-leiders komen vandaag bijeen in Brussel voor een top over buitenlandkwesties zoals de oorlog in Oekraïne en in Gaza. De leiders willen de Israëlische regering oproepen af te zien van een grondoperatie in Rafah. "Zo'n operatie zou verwoestende humanitaire gevolgen hebben en moet worden vermeden", is te lezen in de concepttekst. Demissionair premier Mark Rutte sprak deze week al van een "gamechanger" als Israël een grondoffensief zou starten in de stad in het zuiden van de Gazastrook.