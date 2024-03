Hockeycoach Van den Heuvel keert na Spelen weer terug naar Bloemendaal

De hockeyers van Bloemendaal worden vanaf komend seizoen weer gecoacht door Michel van den Heuvel. De oefenmeester is nu nog bondscoach van België.

De 59-jarige Van den Heuvel was al twee keer eerder werkzaam bij Bloemendaal en loodste de ploeg naar meerdere titels. Eerder deed hij dat ook al met de mannen van Oranje Zwart.

Eerst nog de Spelen

Van den Heuvel stopt na de komende Olympische Spelen in Parijs als bondscoach van de Belgen en keert dan terug naar Bloemendaal.

De komende maanden steekt Van den Heuvel dan ook nog "alle energie en focus" in die baan. "Onze belangrijkste doelstelling met België is om te slagen in het verdedigen van onze olympische titel."

Van den Heuvel volgde na de Olympische Spelen van Tokio bij de Belgen de Nieuw-Zeelander Shane McLeod op. Op het WK van vorig jaar eindigden de Belgen als tweede en op het EK als derde.