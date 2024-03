Jong Oranje-spits Emegha eet 'geen troep' meer en is topscorer bij Strasbourg

Hij is 1,95 meter lang, heeft een gespierd lichaam en een neusje voor de goal. Emanuel Emegha is de naam. Spits van beroep bij het Franse RC Strasbourg, waar hij afgelopen weekend twee keer scoorde en zijn team de eerste overwinning in 2024 bezorgde.

En bij Jong Oranje, waarmee hij vanavond een oefeninterland tegen Jong Noorwegen speelt.

Maar hij is ook een jongen van 21 jaar oud, die in de afgelopen twee jaar drie keer is verhuisd. Afgelopen zomer verkaste hij voor 13 miljoen euro van het Oostenrijkse Sturm Graz naar Strasbourg. "Ik heb snel volwassen moeten worden."

Van de radar

Voor het grote publiek is Emegha al even van de radar verdwenen. De afgelopen jaren zwierf hij door Europa en voetbalde hij, met wisselend succes, bij Royal Antwerp, Sturm Graz en sinds deze zomer bij Strasbourg, de club van trainer Patrick Vieira.

Voordat Emegha in 2022 aan zijn Europese avontuur begon, speelde hij 39 duels in het eerste van Sparta Rotterdam, waar hij op zijn zeventiende debuteerde en in totaal drie goals maakte.