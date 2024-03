Brandend voorwerp naar Israëlische ambassade in Den Haag gegooid

De Israelische ambassade in Den Haag is afgezet, omdat er een brandend voorwerp in de richting van de ambassade is gegooid. Dat meldt de politie op X. Er is een verdachte aangehouden. De straat is in beide richtingen afgesloten.

In de omgeving van de verdachte is ook een tas aangetroffen. Op foto's is te zien dat de tas voor onderzoek wordt meegenomen door de politie. Onderzocht wordt of de tas en de verdachte iets met elkaar te maken hebben.

De politie doet onderzoek in de omgeving van de Israëlische ambassade: