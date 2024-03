Waarom Israël de EK-kwalificatieduels juist op Hongaarse bodem afwerkt

De laatste drie tickets voor het EK voetbal worden deze week verdeeld. In de zogenoemde play-offs van de kwalificatiereeks staan ook Israël en IJsland tegenover elkaar. Israël is de thuisploeg, maar het duel wordt in Hongarije gespeeld.

Dat de wedstrijd niet in pakweg Tel Aviv wordt afgewerkt, is geen verrassing. Israëlische voetbalteams spelen hun 'thuiswedstrijden' al maanden in andere landen vanwege de situatie in het thuisland. Maar hoe is het Israëlische nationale team in Boedapest beland?

Helpende hand van Orbán

Het antwoord op die vraag ligt besloten in de goede verstandhouding tussen regeringsleiders Viktor Orbán (Hongarije) en Benjamin Netanyahu (Israël). Sinds jaar en dag zijn zij politieke vrienden.

Toen de oorlog in Gaza in oktober 2023 uitbrak, was Orbán er dan ook snel bij om een helpende hand uit te steken. Direct verwelkomde hij de Israëlische voetbalploeg in Hongarije om daar de laatste wedstrijden voor de EK-kwalificatie te komen spelen.

In november speelde Israël daarom twee keer in de Pancho Aréna, het stadion dat Orbán in zijn eigen geboortedorp liet bouwen op grond die formeel toebehoort aan zijn eigen vrouw.