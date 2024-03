NEC neemt spits Ogawa definitief over van Yokohama FC

NEC heeft de optie in de verbintenis met Koki Ogawa gelicht. De Japanse spits staat daardoor tot de zomer van 2027 onder contract in Nijmegen.

De 26-jarige Ogawa kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Yokohama FC. In zijn eerste twee wedstrijden was hij al trefzeker voor zijn nieuwe club. In totaal kwam in hij dit seizoen in 28 duels tot twaalf doelpunten.

De eenmalig international werd vorige week voor het eerst in vijf jaar weer opgeroepen voor het Japanse nationale team.

Op de site van de club licht technisch directeur Carlos Aalbers de keuze om Ogawa definitief vast te leggen toe.

"Deze optie was prijstechnisch gezien een goede deal voor ons als club. Koki doet het goed in zijn eerste seizoen en toont wekelijks zijn waarde op het veld. Daarnaast is het voor Koki fijn dat we hem duidelijkheid hebben verschaft, omdat hij binnenkort zijn tweede kindje verwacht."