Verlamde patiënt met hersenchip van Neuralink speelt potje schaak

Neuralink test al langer op dieren. Twee jaar geleden publiceerde het bedrijf een video waarin een aap het computerspel Pong speelt. Vorig jaar kreeg Neuralink toestemming in de VS om te experimenteren op mensen.

"De operatie was supergemakkelijk", zegt Arbaugh in de video die werd gestreamd op Musk's sociale mediaplatform X. "Ik werd letterlijk een dag later uit het ziekenhuis ontslagen."

Arbaugh zegt ook dat hij blij is om de strategiegame Civilization VI weer te kunnen spelen. "Ik had de hoop opgegeven, maar jullie (Neuralink) gaven me de mogelijkheid om het weer te kunnen spelen. Ik speelde meteen 8 uur achter elkaar."

Problemen bij dierproeven

De ideeën van het bedrijf van Musk zijn niet nieuw. Andere bedrijven werken al langer ook aan een zogenoemde brain-computer interface.

Neuralink is niet onomstreden. Vorige maand meldde persbureau Reuters dat inspecteurs van de Amerikaanse FDA problemen hadden aangetroffen met het bijhouden van gegevens en kwaliteitscontroles voor dierproeven.

De FDA is het agentschap van de Amerikaanse federale overheid dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert. Neuralink reageerde toen niet op vragen van Reuters over de FDA-inspectie.