Amsterdam wil lezen verbeteren: bieb op iedere school

De gemeente Amsterdam wil op iedere basisschool, middelbare school en mbo een bibliotheek realiseren, om de leesvaardigheid te bevorderen. Dat staat in het plan 'Liefde voor Lezen', dat vanmorgen is gepresenteerd door de wethouder. Er staat ook in dat iedereen tot 27 jaar gratis boeken kan gaan lenen.

Uit recente onderzoeken blijkt dat het slecht is gesteld met de leesvaardigheid van kinderen in Nederland. Internationaal gezien is het niveau zelfs achteruit gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden, bleek uit de laatste resultaten van internationaal trendonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Dat onderzoek meet om de drie of vier jaar de vaardigheden van kinderen tot 15 jaar en test dit op zes niveaus. Niveau twee is nodig om te functioneren in de maatschappij. Een derde van de Nederlandse 15-jarigen haalt dat niveau niet en loopt het risico om laaggeletterd te worden.

Gratis leespas

"We weten allemaal naar aanleiding van cijfers, dat het niet goed gaat met het leesonderwijs", vertelt wethouder Marjolein Moorman in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar wat nog treuriger is, is dat het ook niet goed gaat met het plezier in lezen. Dat willen we graag terugkrijgen."

Daarom wil Amsterdam flink investeren in het leesonderwijs. De komende jaren moet er op alle scholen een bieb komen, eerst op alle lagere scholen en daarna ook op de middelbare scholen en mbo-scholen. Ook kunnen meer jongeren een gratis bibliotheekpas krijgen; zo'n pas is nu gratis tot 18 jaar, dat wordt tot 27 jaar.

Voor leraren wordt de pas voor de bieb ook gratis. Leescoördinator Sheila van den Berg van basisschool De Tamboerijn in Amsterdam denkt dat dat goed kan werken. "De liefde voor lezen krijg je door het te doen. Dus ik vind het heel belangrijk dat leraren dit ook over kunnen brengen, door zelf te lezen", vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Grote bieb in Zuidoost

Ook is het de bedoeling dat er een nieuwe grote bibliotheek komt in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. De plannen worden volgens een woordvoerder van de gemeente "zo snel mogelijk op iedere school doorgevoerd". De opening van de grote bieb in Zuidoost staat gepland voor 2030.