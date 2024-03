Wie treft Oranje op EK? Lewandowski's Polen, Wales, Estland of toch de Finse oehoes?

Het publiek applaudisseerde voor het optreden van Bubi, de grote uil die later werd verkozen tot 'Inwoner van het jaar van Helsinki'. Finland won de wedstrijd met 2-0 en hield er een gevleugelde talisman aan over.

Gelijktijdig met Wales-Finland in Cardiff wordt in Warschau de andere halve finale afgewerkt tussen Polen en Estland.

Lewandowski en Bochniewicz

Met topspits Robert Lewandowski was Polen er op de laatste drie EK's - en de twee meest recente WK's - bij. Alleen in 2016 overleefden de Polen de groepsfase van een EK, waarna in de kwartfinales na strafschoppen werd verloren van de latere winnaar Portugal.

In de kwalificatie voor het aanstaande toernooi stelde Polen teleur met een derde plaats achter groepswinnaar Albanië en Tsjechië. In de Nations League eindigde de ploeg van bondscoach Michał Probierz, mede door een gelijkspel en nederlaag tegen Nederland, derde in de groep van vier.