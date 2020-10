Met Zeta evenaart orkaanseizoen recordjaar 2005

De tropische storm Zeta, die in de buurt van Cuba is ontstaan, is de 27ste storm met een naam van dit orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan. Daarmee evenaart 2020 het recordjaar 2005, ruim een maand voordat het seizoen afloopt op 30 november.

Zeta beweegt langzaam door de Caribische Zee tussen Cuba en Midden-Amerika. In de loop van volgende week trekt de storm naar verwachting de Golf van Mexico in en schampt daarbij Cuba en het Mexicaanse schiereiland Yucatán. Ondertussen trekt een andere orkaan, Epsilon, verder de Atlantische Oceaan op.

Dit orkaanseizoen was al opmerkelijk omdat na de storm Wilfred de namen voor stormen op waren. Voor slechts de tweede keer in de geschiedenis gingen meteorologen daarom over op letters van het Griekse alfabet, te beginnen met Alfa op 18 september.

Minder onstuimig

2020 is tot nu toe wel veel minder onstuimig dan 2005. Toen groeiden veertien stormen uit tot orkanen, waarvan zelfs drie de hoogste categorie haalden, beide een ongekend aantal.

Dit jaar waren er nog maar tien orkanen. Die richtten bovendien veel minder schade aan dan in 2005: dat seizoen kende bijvoorbeeld de orkaan Katrina, die veel verwoesting veroorzaakte in New Orleans.

Gemiddeld komen er dertien stormen met een naam voor in een seizoen. De kans dat ook de Griekse letters opraken is klein, er zijn nog achttien over, met Èta als de eerstvolgende.