Amstelveen wil huisartsen lokken met betaalbare praktijkruimtes

Amstelveen wil huisartsen lokken met nieuwe, betaalbare praktijkruimtes. De Noord-Hollandse gemeente kampt met een groot tekort aan huisartsen en zegt dat dat vooral komt doordat die geen geschikte praktijkruimte kunnen vinden.

Volgens NH hebben vrijwel alle praktijken in de stad momenteel een patiëntenstop. Huisarts Judith Tjin A Ton krijgt dagelijks de vraag of haar praktijk nog patiënten aanneemt en moet die steevast met 'nee' beantwoorden. "Je weet dat er mensen zijn die je niet kan helpen. Dat voelt als dokter niet goed. Maar als we nog meer mensen aannemen, komt de kwaliteit van de zorg in het geding."

Volgens de gemeente Amstelveen zijn er wel partijen die praktijkruimtes willen ontwikkelen of uitbreiden, maar zijn de huurprijzen voor beginnende huisartsen te hoog.

Oneerlijk

Hoewel de gemeente wettelijk gezien huisartsen niet hoeft te faciliteren, werd een motie om praktijkruimtes te ontwikkelen in de raad unaniem aangenomen. Volgens Jacomien de Jong, directeur van Huisartsen coöperatie Amstelland, is Amstelveen daarmee de eerste gemeente in het land die het huisartsentekort probeert op te lossen door het ontwikkelen van praktijkruimtes.

Op de plekken in de stad waar de nood voor een huisartsenpraktijk het hoogst is, gaat de gemeente nieuwbouw realiseren en goedkoop verhuren. Bij projecten waar langer de tijd voor is, gaat de gemeente ontwikkelaars stimuleren om praktijkruimtes te bouwen voor een betaalbare huurprijs.

Het gevolg is dat nieuwe huisartsen in Amstelveen minder huur gaan betalen dan de bestaande. "Als je objectief kijkt is dat oneerlijk", zegt praktijkhoudend huisarts Tjin A Ton. "Maar starters hebben het altijd lastiger, dus vind ik het niet gek dat zij gesteund worden. Ik ben vooral blij als er meer praktijken komen. Dat scheelt bij ons ook druk."

Vakantiehuisje en rondvlucht

Het huisartsentekort speelt zeker niet alleen in Amstelveen. "De problematiek van huisartsentekorten speelt op landelijk, regionaal, lokaal en praktijkniveau", zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging. "Om dit probleem goed aan te pakken, is actie nodig op ál die niveaus."

Andere gemeenten gooiden de afgelopen jaren al verschillende tactieken in de strijd om huisartsen te lokken. Zo beloofde Zeeland in 2019 een gratis vakantiehuisje voor waarnemend huisartsen en hun gezin. Zeeland probeert daarnaast huisartsen in opleiding aan zich te binden door hen alle praktijkonderdelen te laten volgen in Zeeland.

Gelderland organiseerde afgelopen september een wervingsevenement met rondvlucht in een vliegtuigje voor geïnteresseerde huisartsen.