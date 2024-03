Robinho moet celstraf van negen jaar uitzitten in Brazilië

Oud-voetballer Robinho moet zijn celstraf van negen jaar toch uitzitten in zijn vaderland Brazilië. Dat heeft het Braziliaanse hooggerechtshof woensdag bepaald.

De 40-jarige Robinho werd in 2017 door een rechtbank in Italië bij verstek veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, omdat hij in 2013 met vijf andere mannen een vrouw zou hebben verkracht in een nachtclub in Milaan.

Italië diende een uitleveringsverzoek in, maar omdat de Braziliaanse grondwet de uitlevering van zijn burgers verbiedt, boog het hooggerechtshof in Brasilia zich over de vraag of de oud-spits zijn straf in Brazilië moest ondergaan. Negen rechters stemden voor, twee waren tegen.

"Als dit verzoek niet zou worden aanvaard, dan zou de Braziliaanse staat straffeloosheid toestaan voor een misdaad die door een buitenlandse staat wordt erkend", verklaarde Francisco Falcão, een van de rechters die voorstemde.

Beroep nog mogelijk

Robinho, die honderd interlands speelde voor Brazilië en tussen 2010 en 2015 voor AC Milan speelde, kan volgens zijn advocaten in beroep tegen de uitspraak en blijft gedurende het beroep op vrije voeten. De voormalig voetballer heeft de verkrachting altijd ontkend.