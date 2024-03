Boot met Rohingyavluchtelingen gekapseisd bij Atjeh

Voor de kust van Atjeh is een houten boot gekapseisd waarmee tientallen Rohingyavluchtelingen Indonesië probeerden te bereiken. Lokale vissers troffen de omgeslagen boot en drenkelingen aan op zo'n 25 kilometer uit de kust en sloegen alarm. Er zijn 69 mensen gered.

De boot met vluchtelingen was al weken op zee en sloeg om door de hoge golven. Veel van de opvarenden klampten zich urenlang vast aan de boot en konden daardoor levend uit het water worden gehaald door een reddingsteam. De vissers die hen aanvankelijk vonden, schatten dat er aanvankelijk meer mensen op de boot zaten dan er nu gered zijn.

Doelwit van geweld

De Rohingya vormen een islamitische minderheidsgroep in het grotendeels boeddhistische Myanmar. Zij zijn al jarenlang doelwit van etnische zuivering en worden op een gewelddadige manier verdreven door het Myanmarese leger, dat in 2021 de macht greep. Meer dan een miljoen Rohingya zijn in de afgelopen jaren ontheemd geraakt. Ondanks verzet van verschillende prodemocratische verzetsgroepen, neemt het geweld van het leger toe.

Het leger voert regelmatig luchtaanvallen uit, vaak op burgerdoelen als scholen en religieuze gebouwen. Afgelopen maandag meldden lokale media opnieuw 25 doden bij een luchtaanval op het Rohingyadorp Thada. De VN liet daarop weten zich zorgen te maken over de verslechterende situatie en de escalatie van het conflict.

Vluchten uit vluchtelingenkampen

Ook vluchtelingenkampen zijn onveilig. Veel Rohingya zijn de afgelopen jaren naar Bangladesh gevlucht, maar volgens de Verenigde Naties leven mensen ook daar onder erbarmelijke omstandigheden. Veel van hen proberen het land te ontvluchten. Atjeh, een moslim-provincie in het uiterste noorden van Indonesië, heeft het afgelopen half jaar tweeduizend Rohingya opgevangen.

Maar de reis is zeer gevaarlijk. Vorig jaar zijn 4500 Rohingya gevlucht uit Myanmar en vluchtelingenkampen in Bangladesh. Daarbij kwamen 569 mensen om het leven of raakten vermist.

In deze video zie je hoe en waarom het Myanmarese leger luchtaanvallen uitvoert: