Aantal stalbranden blijft even hoog, maar veel minder dieren gedood

Het aantal stalbranden is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Wel kwamen er veel minder dieren bij om, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars (VvV).

Het verbond presenteert jaarlijks cijfers over stalbranden. In 2023 kwamen bij 43 stalbranden 37.000 dieren om het leven. In 2022 waren dat 130.000 dierlijke slachtoffers bij 42 stalbranden. Dat het aantal dode dieren flink omlaag ging, komt vooral doordat er minder branden waren bij pluimveebedrijven, meldt het Verbond.

Bij een stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dode dieren in één keer sterk omhoog gaan, omdat kippen vaak in grote aantallen gehouden worden. Zo was er begin dit jaar in het Gelderse dorp Puiflijk een stalbrand waarbij ongeveer 50.000 kippen doodgingen. Daardoor ligt het aantal dierlijke slachtoffers dit jaar al weer hoger dan in 2023.

Niet bij alle branden is de oorzaak te achterhalen, "door de verwoestende werking" van de brand, meldt het Verbond. Dat was vorig jaar het geval bij veertien branden. Als de oorzaak wel te achterhalen was, had die vaak te maken met falend elektra.

Directeur Geeke Feiter van het Verbond van Verzekeraars zegt dat er nog steeds te veel stalbranden zijn. "Agrarische verzekeraars vragen al langer aandacht voor het tijdig keuren van de elektrische installaties." De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft keuringen van elektra aangekondigd. "Het is van belang dat deze snel van kracht worden", zegt Feiter.

Preventietips

Het ministerie van Landbouw heeft in 2021 naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het doel gesteld om het aantal branden in 2026 te halveren ten opzichte van het jaar 2020. De raad stelde vorig jaar dat de aanbevelingen uit het rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd.

Volgens de OvV wordt onder veeboeren de urgentie om maatregelen te nemen tegen stalbranden niet breed genoeg gevoeld. "Veehouders gaan ervan uit dat een stalbrand hen niet overkomt en investeren daarom niet in brandveiligheid van hun stallen", stelde de OvV vorig jaar.

Ook VvV-directeur Feiter wijst op de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs, "want werkzaamheden en werktuigen in de stal blijven ook belangrijke oorzaken", klinkt het. Het verbond heeft een checklist voor ondernemers met preventietips opgesteld.