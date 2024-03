Na afschalen beveiliging weer explosie bij huis loodgieter Vlaardingen

Een paar dagen na het afschalen van de beveiliging is er bij het huis van een loodgieter uit Vlaardingen opnieuw een explosie geweest. De politie is ter plaatse voor onderzoek. Er is geen schade aan het huis, laat een woordvoerder weten.

Het huis werd in de voorbije maanden beveiligd vanwege een reeks aanslagen met zwaar vuurwerk. In de afgelopen maanden zijn er verschillende verdachten opgepakt, onder wie een 27-jarige Rotterdammer die inmiddels terechtstaat.

Maandag werd de beveiliging bij het huis afgeschaald, wat leidde tot grote onrust bij omwonenden. Tegen de NOS uitten zij deze week flinke zorgen over hun veiligheid.

Rechtszaak loopt

Deze week ging de rechtszaak van start over de reeks bomaanslagen op de loodgieter. Meer dan tien keer was hij het doelwit van aanslagen. Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist tegen de Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid. Het gezin eist daarnaast een schadevergoeding van ruim 25.000 euro.

De man zou de chauffeur zijn geweest voor iemand die een explosief plaatste. Wie dat was, is onbekend. Wel heeft de politie een minderjarige opgepakt die mogelijk als tussenpersoon fungeerde. Zijn zaak komt deze week ook voor de rechter.

Sinds april vorig jaar zijn er nu twaalf aanslagen met zwaar vuurwerk geweest op panden van de loodgieter uit Vlaardingen, bij zijn bedrijfspand, op bedrijfsauto's en bij de woning van de man en zijn gezin. Zijn echtgenote maakte dinsdag op de rechtszitting gebruik van haar spreekrecht: "Mijn zoon van zeven zegt dat ik veel minder lach dan vroeger. Ons bestaan en dat van veel mensen om ons heen is veranderd in voor en na de gebeurtenis." Bij het gezin overheerst de vraag: waarom?