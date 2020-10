Niet alleen het record van Ajax gaat de wereld over, ook de zelfspot bij VVV

Internationale media schrijven over de 0-13 van Ajax - NOS

De Argentijnse krant La Nación schrijft na de recordzege van Ajax dat keeper Delano van Crooy van VVV bijna in tranen uitbarstte. Bijna, want La Gazzetta dello Sport weet al meteen te melden dat het erger had gekund. De internationale sportpers besteedt uitgebreid aandacht aan de 0-13. Alle archieven worden opengetrokken om aan te tonen dat er iets unieks had plaatsgevonden in Venlo. Nooit eerder werd er sinds de invoering van het betaald voetbal een grotere overwinning geboekt. Ajax stelde zijn eigen record scherper door de 12-1 tegen Vitesse van 19 mei 1972 te overtreffen. In een uitwedstrijd nog wel. Bekijk hieronder de samenvatting van de historische wedstrijd tussen VVV-Venlo en Ajax:

Bekijk de samenvatting van VVV-Venlo - Ajax - NOS

De BBC merkte al meteen op dat het niet de grootste zege was van Ajax. In Europees verband werd 3 oktober 1984 al eens met 14-0 gewonnen van het Luxemburgse Red Boys Differdange. En het grootste succes in een wedstrijd sinds de invoering van het betaalde voetbal was 1-14 in het toernooi om de KNVB-beker. Op 23 december 2009 vermorzelde Ajax de amateurs van WHC in de beker. Huidig reservekeeper Maarten Stekelenburg stond destijds onder de lat. Matchfixing En nog een aardig feitje dat de vele gemaakte grappen over matchfixing (want die kwamen zaterdag in groten getale voorbij op sociale media naar aanleiding van de schiettent in Venlo) in de hand werkt: ook toen was Danny Makkelie de scheidsrechter. Terug naar Van Crooy, die arme reservekeeper die weer eens een keertje in de basis mocht opdraven. Hij verrichtte liefst tien reddingen tegen de Amsterdammers, wat neerkomt op een derde van zijn totaal aantal reddingen ooit in de eredivisie.

Vier jaar geleden was Van Crooy nog eerste keeper. Toen hield hij betere herinneringen over aan zijn wedstrijden tegen de Amsterdammers. Weliswaar hield Van Crooy zijn doel schoon bij een overwinning op Jong Ajax (0-4 op 31 oktober 2016), tegen een ploeg die met Frenkie de Jong (nu Barcelona), Donny van de Beek (Manchester United) en Matthijs de Ligt (Juventus) bepaald niet misselijk te noemen was. Maar de ene ontmoeting met Ajax is de andere niet. Zoals ook de Amsterdammers zelf steeds een ander gezicht tonen.

Jurgen Ekkelenkamp en Antony na de 0-6 - ProShots

In de Engelse pers wordt meteen de prestatie van Liverpool erbij gehaald, dat vier dagen eerder geen tegenstreffers incasseerde tegen datzelfde Ajax. In Italië zijn ze benieuwd of Atalanta Bergamo dinsdagavond in de Champions League ook bestand is tegen dit aanvalsgeweld. Ajax maakt vooral indruk met de jonge ploeg die geschiedenis schreef. Met de bijdragen van Lassina Traoré (19 jaar, vijf goals en drie assists), Jurgen Ekkelenkamp (20, twee goals en een assist) en Antony (20, een goal en twee assists). Alleen keeper André Onana en linksback Nicolás Tagliafico ondernamen geen doelpoging tijdens het Amsterdamse beleg. Ook de lay-out van FOX Sports was niet tegen zo veel geweld bestand.

Ze hadden gewaarschuwd moeten zijn. Tien goals of meer is niet uniek op de Europese velden. Real Madrid won vijf jaar geleden al eens met 10-2 van Rayo Vallecano. En op de kop af tien jaar geleden won PSV met 10-0 van Feyenoord. Zo pijnlijk als de nederlaag van Feyenoord was, zo vertederend was nu de zelfspot van de Venlonaren toen de ontmanteling van de plaatselijke trots gênante vormen begon aan te nemen. Bij vrijwel elk online artikel in buitenlandse media werden wel een of meerdere tweets van het officiële kanaal geplaatst.