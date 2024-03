GGD's zien toename in vragen over BMR-vaccinaties na mazelenuitbraak Brabant

GGD's in heel het land krijgen sinds de mazelenuitbraak in de regio Eindhoven meer vragen van ouders over BMR-vaccinatie. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS.

De NOS sprak 9 van de 23 regionale GGD's. Sommige daarvan zien een lichte toename in het aantal telefoontjes over de vaccinatie, terwijl andere spreken over een flinke toename. De GGD regio Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Andere regio's geven vooral indicaties, zonder daarbij specifieke cijfers te noemen.

De GGD's Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam en Flevoland spreken van "meer telefoontjes" en de GGD Twente, Groningen en Amsterdam krijgen "wat meer vragen dan normaal". De GGD Brabant-Zuidoost, waar de uitbraak was, zag een verdubbeling van het aantal telefoontjes.

Prikafspraak

Een woordvoerder van de GGD Flevoland zegt dat het vooral telefoontjes zijn van ouders die meer informatie zoeken en niet per se direct een prikafspraak willen maken voor een BMR-vaccinatie voor hun kind. "Omdat het in het nieuws is, gaan ze op zoek naar informatie. We verwijzen veel door naar de website van het RIVM."

De meest gestelde vraag van bezorgde ouders is of hun baby niet eerder gevaccineerd kan worden dan de wettelijke grens, melden meerdere GGD's. Die grens ligt nu op 14 maanden. Op dit moment komen kinderen tussen de 6 en 14 maanden alleen in aanmerking als zij een reëel risico lopen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als zij reizen naar een land waar de mazelen veel voorkomen of als zij contact hebben (gehad) met een mazelenpatiënt. Er is voor de grens van 14 maanden gekozen omdat bij een eerste vaccinatie bij baby's onder de 1 jaar de bescherming op langere termijn mogelijk minder goed is, meldt het RIVM.

Volwassenen

Ook komen er vragen bij de GGD's binnen van volwassenen die zich afvragen of en wanneer zij gevaccineerd zijn. Een andere vraag die GGD's melden, is die van ouders die eerder beslisten om hun kind niet te laten vaccineren, maar dat nu toch willen. Ook volwassenen die zelf nog gevaccineerd willen worden, bellen regelmatig.

Amsterdam meldt als enige regio een zeer specifieke vraag: ouders die willen weten of hun kinderen in plaats van een BMR-vaccinatie niet gewoon slechts een vaccinatie kunnen krijgen tegen één van de drie ziekten. Alleen de mazelen bijvoorbeeld. Zo'n prik is er niet: mazelen, bof en rode hond zitten samen in het vaccin en het afweersysteem van gezonde kinderen kan de inenting goed verwerken, meldt het RIVM.

Verspreiding

In Eindhoven raakten de afgelopen tijd veertien jonge kinderen besmet met de mazelen. Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding toe, meldt de GGD Zuidoost-Brabant. In de meeste gevallen zijn de klachten relatief mild, maar soms verloopt de ziekte ernstig. Vooral ongevaccineerde jonge kinderen, ongevaccineerde zwangere vrouwen en mensen met een immuunstoornis hebben een hoger risico om ernstiger ziek te worden.

Behalve de vragen over mazelen zegt een aantal GGD's ook dat er veel vragen over kinkhoest binnenkomen sinds die ziekte vaker in het nieuws is. Zo zei het RIVM in februari zich ernstig zorgen te maken over de toename bij pasgeboren baby's vanwege de afgenomen groepsimmuniteit. GGD Flevoland meldt een opvallende toename van zwangere vrouwen die zich toch ineens aanmelden voor een kinkhoestprik. "Naar hun beweegredenen vragen we niet, we geven vooral voorlichting. Het is belangrijk dat ze de prik halen. Kinkhoest is heel gevaarlijk."

GGD Twente meldt dat het ook telefoontjes krijgt van mensen die willen weten of ze bij een besmetting nog mogen werken en hoelang ze besmettelijk zijn. "Deze antwoorden zijn te vinden op de site van het RIVM en voor het werken moet afgestemd worden met de arbo-arts", meldt een woordvoerder.