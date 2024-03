'Rechter onderzoekt rol Nederlandse bedrijven bij uitbuiting Noord-Koreanen'

De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld bij de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders op een scheepswerf in Polen. Dat schrijft Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan en en werden tussen 2003 en 2018 stelselmatig uitgebuit, bleek eerder al uit onderzoek.

Volgens het Europese platform voor mensenrechtenorganisaties, La Strada International, hebben twee Nederlandse bedrijven "willens en wetens" geprofiteerd van arbeidsuitbuiting van goedkope Noord-Koreaanse werknemers. La Strada wil het Openbaar Ministerie via de rechter dwingen om de bedrijven te vervolgen.

Volgens Trouw is één van de betrokken Nederlandse bedrijven het scheepsbedrijf Shipkits, later ging dat op in het inmiddels failliete CIG Shipbuilding. Ook Boskalis (dat tot 2014 vier scheepsrompen liet bouwen op de werf) zou betrokken zijn in de aanklacht. Dat bedrijf ontkent weet te hebben gehad van de werkomstandigheden op de Poolse scheepswerf.

Dwangarbeid

Dat Noord-Koreanen in Polen, maar ook in andere landen, slachtoffer zijn van dwangarbeid is niet nieuw. Eerder publiceerden onderzoekers van de Universiteit Leiden al een rapport over Noord-Koreaanse dwangarbeid.

2Doc maakte in februari 2018 de documentaire Dollar Heroes over hoe honderduizenden Noord-Koreanen door hun regering worden gedwongen in het buitenland te werken: