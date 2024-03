Onbekende soldaat krijgt na 107 jaar grafsteen met naam in Ieper

In het Belgische Ieper heeft een onbekende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog alsnog een grafsteen met zijn naam erop gekregen. Dat meldt de VRT. Waar er eerst nog 'Known unto God' op de steen stond, valt nu de naam te lezen van de Engelsman John Harold Bott, die 107 jaar geleden overleed.

Bott werd in 1917 begraven, op 21-jarige leeftijd. "De Britten zijn al sinds 2018 bezig met het onderzoek om te weten hoe hij heette", zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum, dat tegenover de militaire begraafplaats ligt.

"In een oorlogsdagboek konden de onderzoekers terugvinden op welke datum de soldaat gestorven is", zegt hij tegen de Vlaamse omroep. "Aan de hand van een medaille konden ze hem identificeren, maar je moet het allemaal kunnen bewijzen. Het bleek een werk van lange adem."

Kappersleerling

Uiteindelijk zijn ze inderdaad meer over hem te weten gekomen. Zo werd duidelijk dat de sergeant in 1896 in Londen was geboren en drie broers had. Hij was kapper in opleiding toen hij zich bij het leger voegde na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Bott kreeg een medaille opgespeld voor het veroveren van een machinegeweer. Hij raakte wel gewond bij die actie.

De Engelsman kreeg gisteren bij een ceremonie zijn nieuwe steen. De plechtigheid werd bijgewoond door zo'n 125 Britse soldaten. "Ik ben vooral blij voor de nabestaanden dat de gesneuvelde een naam heeft gekregen", zegt Benoot tegen de VRT.

Op de begraafplaats van Hooge Crater in het West-Vlaamse Ieper, dicht bij de Franse grens, liggen bijna zesduizend gesneuvelde soldaten. Van meer dan de helft is de naam niet bekend.