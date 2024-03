Leden oppositie Venezuela opgepakt, leider spreekt van 'brute onderdrukking'

In Venezuela zijn meerdere kopstukken van de oppositiepartij opgepakt. Zij horen bij María Corina Machado, de belangrijkste tegenstander van de huidige president Nicolás Maduro.

Een campagnechef en een verkiezingscoördinator zijn door de politie gearresteerd. In een verklaring haalt Machado kort na de arrestaties fel uit naar het regime van Maduro. Zo noemt ze het "brute onderdrukking" en een "laffe actie".

Machado won vorig najaar met grote overmacht de voorverkiezingen. Ze kreeg bijna 93 procent van de stemmen en haar populariteit in het land blijft groeien. De huidige president Maduro en zijn regime doen er alles aan om Machado tegen te werken. Zo werd Machado eerder al uitgesloten van deelname aan de verkiezingen dit jaar.

Het regime verdenkt haar van corruptie en Machado wordt daarom door de autoriteiten uitgesloten van politieke functies. Machado bestrijdt de aantijgingen en voert nog steeds campagne als presidentskandidaat.

Verkiezingen vervroegd

Begin deze maand kondigde president Maduro aan de verkiezingen eerder te zullen houden dan in eerste instantie gepland stond. Kandidaten moeten zich voor 25 maart inschrijven. Of Machado zich aan het verbod houdt en afziet van deelname, is nog maar de vraag.

De Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten veroordeelden het besluit om Machado uit te sluiten van de verkiezingen. De VS dreigde om economische sancties weer op te voeren. Het land had die juist teruggedraaid in ruil voor garanties op eerlijke verkiezingen.