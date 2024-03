San Marino hunkert naar eerste zege in 20 jaar en verliest weer: 'Gemiste kans'

Watson herinnert de bonkige aanvaller om een andere reden. "Andy Selva was jarenlang een cultheld voor liefhebbers van het computerspel Football Manager. Met hem kreeg je altijd waar voor je geld."

Selva maakte 8 goals in 72 interlands voor San Marino en is daarmee nog altijd topscorer. Op YouTube zijn alle 31 goals van het dwergstaatje in de laatste veertig jaar te zien.

De beroemdste is misschien wel die van Davide Gualtieri tegen Engeland in 1993. In het laatste kwalificatieduel voor het WK in de Verenigde Staten - een duel dat beslissend had kunnen zijn in de strijd met Oranje - lag de bal er al na 8,3 seconden in.

Ook speelde San Marino zes keer tegen Nederland. In 1993 werd het 6-0 en 0-7, in 1997 4-0 en 0-6 en in 2011 0-5 en 11-0.