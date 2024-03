Sabalenka noemt dood ex-vriend ondenkbare tragedie, maar speelt wel in Miami

Aryna Sabalenka heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden maandag van Konstantin Kolstov, de voormalig ijshockeyer waar ze tot voor kort een relatie mee had.

"Het overlijden van Konstantin is een ondenkbare tragedie. En hoewel we niet langer samen waren, is mijn hart gebroken", schrijft de tweevoudig Australian Open-kampioene op Instagram. "Respecteer alsjeblieft de privacy van mij en zijn familie tijdens deze moeilijke periode."

Sabalenka speelt in Miami

Ondanks het privéleed neemt Sabalenka deze week deel aan het masterstoernooi in Miami. De organisatie besloot haar een extra rustdag te geven, waardoor ze pas vrijdag voor het eerst in actie komt.

Ook zal Sabalenka geen interviews hoeven geven rondom haar wedstrijden. Gisteren werkte ze een training af in Miami, waarbij ze geheel in het zwart gekleed was.