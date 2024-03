Hoogervorst geen premierskandidaat: AD trekt nieuwsbericht in

Het AD trekt het nieuwsbericht in dat VVD-prominent Hans Hoogervorst zichzelf ziet als premierskandidaat in het nieuwe kabinet. "We bieden excuses aan voor de ontstane verwarring", meldt de krant. Mogelijk heeft iemand zich tegenover de krant voorgedaan als Hoogervorst. De intrekking van het bericht volgt op de aankondiging van de VVD'er dat hij een forensisch onderzoek wil naar de berichtgeving van het AD.

Hij was al een tijd uit beeld als actieve politicus, maar gisteren ging de naam van oud-VVD-minister van Financiën en Volksgezondheid Hans Hoogervorst opeens rond. Het AD berichtte dat hij premierskandidaat zou zijn. "Die mogelijkheid is er", citeerde de krant.

Meteen na het verschijnen van het nieuwsbericht ontkende Hoogervorst tegenover de NOS dat hij met het AD had gesproken. Het AD had niet hem aan de telefoon gehad, maar kennelijk iemand anders. "Ik heb helemaal niet met deze mensen gesproken! Met helemaal niemand!" liet hij weten. Op de vraag of hij evengoed premierskandidaat was, antwoordde hij: "Nee."

Het AD was ervan overtuigd dat de redactie hem wel had gesproken. Het artikel had de kop 'VVD-prominent Hans Hoogervorst wil wel premier van Nederland worden'. Ook na zijn ontkenning voegde de krant eraan toe dat "Hoogervorst geschrokken leek te zijn van zijn eigen ontboezemingen. Bij andere media wil hij zijn woorden niet bevestigen".

Forensisch onderzoek

Voor Hoogervorst was dit reden om een forensisch onderzoek te vragen. Welk telefoonnummer heeft het AD gebeld, van wie is dat nummer en wie heeft namens Hans Hoogervorst antwoord gegeven? Die vragen wil hij beantwoord krijgen. Het AD bevestigt dat verzoek van Hoogervorst tegenover de NOS.

Die stap had tot gevolg dat het AD alsnog gisteravond een rectificatie publiceerde. Toch laat de krant twijfel bestaan over wat er nu precies is gebeurd. "Er is geen opname van het telefoongesprek, dus wij kunnen niet met zekerheid stellen dat onze berichtgeving klopt. Daarom trekken wij het artikel in."

Hoogervorst laat weten dat hij hoopt dat het AD alsnog "bij de provider" uitzoekt wat er nu precies is gebeurd. Hij heeft zelf het vermoeden dat het AD iemand aan de lijn had die zijn 'oude' telefoonnummer heeft gekregen en het AD heeft "gefopt".