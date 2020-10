Ricciardo heeft Renault aan de praat gekregen en werkt aan mooi afscheid

Daniel Ricciardo kan niet meer stuk bij Renault. De Australiër schonk het Franse Formule 1-team een champagnedouche op de Nürburgring: Ricciardo finishte als derde. De ontlading was enorm. Nick Heidfeld was in 2011 (GP Maleisië) de laatste Renaultrijder op het F1-podium. De nummer vier van het huidige WK-klassement voorafgaand aan de GP van Portugal over de wederopstanding van Renault.

Renault stond lang droog. Hoe groot is de opluchting?

"Het voelt alsof we voor het eerst een grand prix hebben gewonnen. We komen van ver. Vorig jaar ging het allemaal erg moeizaam en ons zelfvertrouwen kreeg een dreun. Velen dachten dat het nooit wat zou worden. We hebben veel geïncasseerd. Daarom voelt dit extra lekker. Genoegdoening."

Is het een toevalstreffer?

"Iedereen weet dat het Mercedes tegen de rest is. Normaal gesproken staan Hamilton en Bottas op het podium en is Max Verstappen de enige die in de buurt kan blijven. We hebben een beetje mazzel nodig, maar het is de kunst schaarse kansen te grijpen. Dat hebben we gedaan. Gek genoeg voorspelde ik dat de Nürburgring ons eerste podium zou worden, vanwege het weer. Ik hoopte op een chaotische regenrace, maar het bleef droog."

"Het gat met Mercedes en Max is mega, maar dat ik achter Max vierde sta in het WK is geen toeval. En ik denk dat we nog een paar keer kunnen scoren."

Renault is vol lof. De teamleiding zegt dat het succes voor een groot deel aan jou te danken is. Wat is je belangrijkste inbreng?

"Ervaring en passie. Ik ben 31, rij volgend jaar mijn 200ste grand prix en ben in de F1 een oude man. Ik heb meer technische bagage dan vroeger en ben een energieke sfeermaker. Dat probeer ik over te brengen en dat lukt aardig."

"Dit team is hongerig. Ik weet nog dat ik gedrevenheid voelde toen ik hier anderhalf jaar geleden binnenkwam. Ze zijn niet tevreden in de middenmoot. Ik ben dolblij dat ons werk vruchten afwerpt, maar mijn rol is bescheiden. F1 is een teamsport. Ik verdien maar een klein deel van de credits, maar ben wel trots dat ik het zo lang volhou. De sport erg competitief en er is maar plek voor twintig coureurs."

Mercedes wint opnieuw de titel voor constructeurs en Red Bull is zeker van de tweede plaats. Jullie vechten voor plaats drie. Hoe liggen de kaarten?

"Het kan. We staan vijfde, maar het gat naar plek drie is slechts zes punten. We zijn aan elkaar gewaagd. Aanvankelijk leek Racing Point de sterkste en scoorde McLaren goed, maar we hebben het gat gedicht. Betrouwbaarheid gaat een sleutelrol spelen."