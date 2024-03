Ritten van 'Harry Potter-trein' stilgelegd om geschil over veiligheid

De wereldberoemde stoomtrein die is gebruikt in de Harry Potter-films mag voorlopig niet meer rijden. Door een geschil over de veiligheidsvoorschriften zijn de ritten van de 'Zweinsteinexpres' in Schotland opgeschort.

De stoomtrein werd in 2001 gebruikt voor de eerste Harry Potter-film 'De Steen der Wijzen', maar rijdt al sinds 1984 tussen maart en oktober een schilderachtige route door de Schotse Hooglanden. Met name de oversteek over het Glennfinnanviaduct is een hoogtepunt voor Harry Potter-liefhebbers.

De trein mocht altijd zonder centrale deurvergrendeling rijden, die normaal verplicht is voor treinen. Afgelopen november kreeg West Coast Railways (WCR), de exploitant van de trein, nog een tijdelijke vrijstelling om te rijden zonder de vergrendeling. Voor het nieuwe seizoen is die vergunning nog niet goedgekeurd.

WCR zegt dat aanpassingen aan de trein in de miljoenen gaan lopen en dat het bedrijf daaraan ten onder zal gaan. De maatschappij vreest omzetverlies tot 50 miljoen pond (58,5 miljoen euro) en blijvende schade aan het toerisme.

"We zijn teleurgesteld dat we deze ritten moeten opschorten en we verontschuldigen ons voor het ongemak voor klanten die reizen hebben geboekt", zegt een medewerker van WCR tegen BBC.

Geen noodplannen

Een woordvoerder van de landelijke spoorwegbeheerder Office of Rail and Road (ORR) zegt tegen BBC dat het de aanvraag voor de vrijstelling nog aan het beoordelen is. "WCR heeft ervoor gekozen al te beginnen met de kaartverkoop voor ritten terwijl het nog helemaal niet zeker was of het de vrijstelling zou krijgen. ORR is teleurgesteld dat WCR geen noodplannen lijkt te hebben opgesteld voor zijn klanten."