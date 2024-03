Ierse premier Varadkar stapt onverwacht op

Correspondent Arjen van der Horst:

"Leo Varadkar is de belichaming van de grote sociale veranderingen die de Ieren in relatief korte tijd hebben doorgemaakt. Van een conservatieve natie is Ierland veranderd in een liberaal-progressief land dat de dominante rol van de Rooms-Katholieke Kerk van zich heeft afgeschud.

Ierland heeft de jongste bevolking van de Europese Unie en is van een emigratieland een immigratieland geworden. Varadkar weerspiegelt dat allemaal. Hij was bij zijn aantreden in 2017 de jongste premier ooit. Hij is de eerste Ierse premier die openlijk homo is. En hij is de eerste taoiseach (leider in het Gaelic) met een niet-westers migratieachtergrond - zijn vader komt uit India.

Onder zijn premierschap werd het homohuwelijk gelegaliseerd en werd het verbod op abortus geschrapt. Varadkar zei in zijn speech vandaag dat hij trots is dat Ierland een moderner land is geworden met gelijke rechten voor vrouwen en de lhbti+-gemeenschap."