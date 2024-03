Nieuwe informateurs wacht zware taak in korte tijd, PVV gaat 'keihard' onderhandelen

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"De komende weken zullen niet eenvoudig zijn. Wilders zal zeker op migratie keihard willen gaan onderhandelen. In het debat noemde hij tussen neus en lippen al een voorbeeld: dat je zou kunnen afspreken om de instroom van niet-westerse migranten met 75 procent naar beneden te brengen.

Als hij straks met zijn vuist op tafel slaat, kan het zo weer tot een botsing leiden met Omtzigt en de NSC-fractie.

Over de premier wordt in deze ronde nog niets bekend. Het plan is om dat pas na die acht weken te bespreken. Dus daar is op dit moment nog niets zinnigs over te zeggen. Wilders zelf wil ook niet zeggen of hij al iemand in zijn hoofd heeft."