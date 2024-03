PSG en Barcelona winnen in Champions League, Groenen valt geblesseerd uit

BK Häcken had FC Twente uit de groepsfase van het toernooi gehouden en verloor daarin alleen een keer van Chelsea. PSG, dat ondanks een nederlaag in Amsterdam eerste werd in de groep van Ajax, was echter niet onder indruk en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong.

Een kopbal van Tabitha Chawinga kon nog gekeerd worden door doelvrouw Jennifer Falk, maar de bal viel voor de voeten van de 21-jarige Amerikaanse Eva Gaetino die alert reageerde en haar Champions League-debuut opsierde met een doelpunt.

Alerte debutante

De thuisploeg moest het doen met veel minder balbezit, maar ging toch met 1-1 rusten. Na een duwfout op Anna Anvegard mocht Rasul Rosa Kafaji aanleggen vanaf elf meter. De Poolse Katarzyna Kiedrzynek pakte de halfhoog ingeschoten bal, waarna Kafaji vallend de rebound binnenkopte: 1-1.