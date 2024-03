'C'è ancora domani': Italiaans filmsucces maakt huiselijk geweld bespreekbaar

Een film in zwart-wit, gesproken in sterk Romeins dialect uit de jaren 40. Zelfs in cinemalievend Italië zijn dat doorgaans niet de ingrediënten voor een enorme kaskraker. Toch brak C'è ancora domani vanaf de première op het filmfestival van Rome record na record.

De zwarte komedie, vertaald als 'Er is altijd nog morgen', werd de best bezochte film van het jaar en een van de tien best bezochte films ooit in het land. Morgen is de première in Nederland.

De film opent rauw op de klap die Delia, moeder van twee, dagelijks in haar gezicht krijgt als ze wakker wordt naast haar man. Huiselijk geweld ontspint zich als rode draad door haar leven. Desondanks bestiert de Romeinse met aanstekelijk optimisme het huishouden, zorgt ze voor haar bedlegerige schoonvader en doet ze klusjes om de enveloppe met contant geld aan te vullen die ze verborgen houdt voor haar echtgenoot.

Dit is de trailer van de film, die dus vanaf donderdag te zien is in filmhuizen en bioscopen: