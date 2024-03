Kartonnen schaakstukken gevonden in gevangenenbarak Auschwitz

In Blok 8, waar de schaakstukken zijn gevonden, is binnenkort een tentoonstelling over het dagelijks leven in het concentratiekamp. De schaakstukken worden wellicht opgenomen in die tentoonstelling, getiteld 'evening time', zegt Magdalena Urbaniak, verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in het museum.

"Deze tentoonstelling draait om de vrije tijd die gevangenen hadden tussen het avondappèl en het ingaan van de avondklok. Deze spellen laten zien hoe groot de wil was om te ontsnappen aan de verschrikkingen van het kamp. Schaakstukken en speelkaarten waren populaire spellen die konden worden nagemaakt met illegaal verkregen stukken karton of hout."

Ruim een miljoen doden

Auschwitz was het dodelijkste vernietigingskamp van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot de bevrijding door het Rode Leger in 1945 werden er ruim een miljoen mensen vermoord.