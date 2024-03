Omwonenden Schiphol na uitspraak rechtbank: 'Eindelijk erkenning'

Ron en Joke Sneep wonen in Warmond, waar volgens hen zo'n 500 tot 600 vliegtuigen per dag overvliegen. "Dat er nu een norm gesteld wordt die gehandhaafd moet worden, is belangrijk voor ons. Niet beperkt tot een klein gebied, maar voor iedereen. Het is daarnaast heel fijn dat je nu ook als individu bezwaar kan maken tegen geluidsoverlast."

Toch willen ze nog niet te vroeg juichen. "Als ik eerlijk ben, heeft de staat ons de laatste decennia niet veel vertrouwen gegeven. Maar de maatschappelijke druk tegen alle overlast is de afgelopen jaren wel toegenomen. Wij willen Schiphol niet dicht, maar gewoon minder."

Minder hinder

Ook bij omwonende Jan Boomhouwer is het vertrouwen in de overheid "niet zo groot", zegt hij. "Maar minister Harbers is nu door de rechter in een hoek gespijkerd. Ik denk niet dat er veel mogelijkheden voor de overheid zijn om de boel nog te vertragen. Na deze uitspraak is het voor ons duidelijk: een enorme luchthaven als Schiphol gaat in de toekomst hier niet meer passen"

Schiphol zelf zegt dat het, net als omwonenden, luchtvaart wil die minder overlast veroorzaakt. "We willen onder meer een nachtsluiting en de meest lawaaiige toestellen weren. Dat zorgt ervoor dat het aantal mensen met hinder daalt. Op de korte termijn is het sowieso belangrijk dat er wetgeving komt die duidelijkheid geeft aan zowel omwonenden als de luchtvaartsector. Dat is ook het oordeel van de rechter vandaag."