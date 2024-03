Palestijnen eisen bij de rechter einde aan behandelstop asielaanvragen

'Bewijslast ligt bij de Staat'

Het asielbeleid voor Palestijnse vluchtelingen geldt in principe tot juni. Daarna kan het kabinet de status van de Palestijnse Gebieden veranderen naar 'veilig' of 'onveilig'. "Maar we kijken sinds oktober naar een zinkend schip", zegt migratie- en mensenrechtenadvocaat Flip Schüller, die twee van de drie Palestijnen in deze rechtszaak bijstaat. Hij wijst op de humanitaire ramp en het toenemende aantal burgerdoden in Gaza, met nauwelijks zicht op een oplossing.

De regering moet volgens Schüller uitleggen waarom ze de situatie in de Palestijnse Gebieden tijdelijk als 'onzeker' hebben aangemerkt. "Dat terwijl verschillende VN-organisaties al sinds december duidelijk hebben gemaakt dat er steeds meer mensen in Gaza door de oorlog om het leven komen en de humanitaire situatie verslechtert." Andere EU-landen, zoals België en Denemarken, behandelen de asielaanvragen van mensen uit de Palestijnse Gebieden wel.

Nederland is volgens Schüller het enige EU-land dat een moratorium heeft afgekondigd voor asielprocedures van Palestijnse vluchtelingen. Dit beleid geldt voor naar schatting zestig Palestijnse vluchtelingen. "Waarom kunnen andere EU-landen wel duidelijk zijn over de situatie in Gaza en wat dit betekent voor Palestijnse vluchtelingen, maar Nederland niet?", zegt Schüller.