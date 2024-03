Nederland koopt voor 150 miljoen euro munitie voor F-16's Oekraïne

Het kabinet koopt voor 150 miljoen euro aan munitie voor F-16's die aan Oekraïne zijn gegeven. Het gaat om lucht-grondwapens die door F-16's gedropt kunnen worden, zo meldt demissionair minister Ollogren van Defensie. De munitie heeft Nederland niet zelf op voorraad, maar wordt direct bij de industrie aangekocht.

Nederland heeft in totaal 18 F-16's beschikbaar gesteld om in Roemenië gebruikt te worden bij het opleidingscentrum voor Oekraïense en Roemeense vliegers. De straaljagers van Defensie zijn in Nederland overbodig, omdat ze worden vervangen door F-35's. Behalve de jachtvliegtuigen stuurt Nederland ook bijbehorende reserveonderdelen en munitie.

Drones

Verder maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij voor de aanschaf met andere landen van drones, onbemande vliegtuigen, voor het Oekraïense leger. Het gaat om drones voor verkenningsmissies. "Deze drones zijn reeds in gebruik en hebben zich bewezen op het slagveld", aldus de minister.

Sinds de Russische inval ruim twee jaar geleden heeft het kabinet voor zo'n 3 miljard euro aan militaire goederen voor Oekraïne gekocht.