Ziekenhuismedewerker probeerde mogelijk medische gegevens prinses Kate in te zien

Een of meer medewerkers van het ziekenhuis waar de Britse prinses Catherine een buikoperatie onderging, hebben mogelijk gepoogd haar medische gegevens in te zien. Het ziekenhuis heeft een onderzoek ingesteld, meldt onder meer de Mirror.

In de prestigieuze kliniek werden al eerder bekende Britten en leden van het koningshuis discreet behandeld. Onder anderen koning Charles liet zich er behandelen aan zijn prostaat. Een hoge functionaris van het Britse ministerie van Gezondheid bevestigt aan The Telegraph dat ook de politie onderzoek doet naar het mogelijke lek. De Britse pricacywaakhond doet ook onderzoek.

Catherine lag in januari dertien dagen in de London Clinic nadat ze was geopereerd. Omdat Buckingham Palace weinig informatie losliet over haar toestand - behalve dat ze aan haar buik is geopereerd en dat het niet om kanker ging - waren en zijn er veel speculaties over hoe de prinses eraan toe is.

Ziekenhuis zegt weinig

Na de ontdekking nam het ziekenhuis volgens de Mirror direct contact op met Buckingham Palace. Het ziekenhuis wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar zegt in een reactie dat het ziekenhuis beschikt over systemen om het beheer van patiëntinformatie in de gaten te houden. En in het geval van een inbreuk zullen alle passende onderzoeks-, regelgevende en disciplinaire stappen worden genomen."

Het zou niet de eerste keer dat er wordt geprobeerd om medische informatie over de prinses te achterhalen. In 2012 belden twee Australische radio-dj's naar het King Edward VII-ziekenhuis in Londen waar de prinses werd verpleegd toen ze last had van zwangerschapsmisselijkheid. Ze wisten door zich voor te doen als prins Charles en koningin Elizabeth een verpleegster te spreken die hun vertelde dat de prinses op dat moment aan het slapen was en dat haar toestand "redelijk stabiel was".

Hacken

En in 2014 onthulde een verslaggever van de opgedoekte Britse wekelijkse krant News of the World dat hij ruim 150 keer de telefoon van Middleton hackte en onder meer voicemailberichten afluisterde van prins William. Het was onderdeel van een groot schandaal waarbij ruim 800 mensen werden afgeluisterd door het boulevardblad. Dat schandaal leidde onder meer tot de ondergang van de krant en vele rechtszaken.

Buckingham Palace maakte na de buikoperatie van Catherine bekend dat zij haar agenda zeker tot Pasen zou vrijhouden. Desondanks maakten veel Britten zich zorgen, omdat het paleis wekenlang niets zei over de gezondheid van de prinses. Wel publiceerde het koninklijk huis een foto van de prinses en haar kinderen die begin maart zou zijn gemaakt. Die foto bleek echter te zijn bewerkt, waardoor er twijfels bleven over haar gezondheid. Op sociale media was en is de zin 'Where is Kate?' populair.

Gisteren doken voor het eerst videobeelden op van Middleton na haar buikoperatie. Daarop is zij lachend te zien terwijl zij met William een boerderijwinkel in hun woonplaats Windsor bezoekt. Hoewel daar positief op werd gereageerd door velen, bleven er bij anderen twijfels. Zo opperde Sonja McLaughlan, die rugby voor de BBC presenteert, via X de theorie dat het hier om een dubbelganger zou gaan. Dat wordt door meer sceptici op sociale media geopperd. Zij zullen pas overtuigd zijn als Kate haar officiële werkzaamheden na Pasen weer hervat.