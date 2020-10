Trump of Biden? Zeven Amerikanen over belangrijke verkiezingsthema's

header_portretten - NOS

Het blijkt uit toespraken, uit de debatten en uit campagnefilmpjes: de strijd tussen Joe Biden en Donald Trump is persoonlijk. Zo persoonlijk zelfs, dat je bijna zou vergeten dat de meeste Amerikanen hun stem straks baseren op hun inhoudelijke standpunten. De afgelopen weken spraken de NOS-correspondenten in de VS met Amerikanen die in hun eigen leven te maken hebben met belangrijke verkiezingsthema's. Hoe denken zij over de kandidaten en hun ideeën? Op wie stemmen ze straks, en waarom? We zetten hun verhalen op een rij. Immigratie Migratie was een van de belangrijkste campagnethema's van Donald Trump in 2016. Vanaf het moment dat hij werd verkozen ging hij er hard in: al in de eerste week van zijn presidentschap kondigde hij een travel ban af voor mensen uit zeven moslimlanden. Ook aan de grens met Mexico trad de grenspolitie onder Trump hard op. Kinderen werden van hun ouders gescheiden en opgesloten in kooien, tot ontzetting van de internationale gemeenschap. Aanhangers van Trump zijn enthousiast over zijn strenge migratiebeleid. Advocate Karen Vallejos, die zelf jarenlang zonder papieren in de VS verbleef, denkt dat het land een mildere president nodig heeft:

'We hebben een president nodig die immigranten niet constant zwartmaakt' - NOS

Wapenbezit El Paso, Dayton, Virginia Beach: in 2019 telde non-profitorganisatie Gun Violence Archive 417 mass shootings in de VS. Een record. Na elk groot schietincident gaan er stemmen op voor strengere wapenwetten. Democraat Joe Biden wil als president bepaalde wapens verbieden en strengere controles invoeren voor wie een wapen koopt. Maar veel wapenbezitters en -liefhebbers vinden dat in strijd met de grondwet. Kapper Karl Manke is een van hen. Hij steunt president Trump, die geen plannen heeft om de aankoop van wapens te beperken:

'Makers van grondwet begrepen dat we gewapende burgers moeten hebben' - NOS

Studieschuld Studeren is in de VS niet goedkoop. Een jaar aan de universiteit kost al snel 20 duizend dollar: een bedrag dat de meeste studenten lenen. In totaal hebben daardoor zo'n 43 miljoen Amerikanen een studieschuld, goed voor anderhalf biljoen dollar in totaal. Donald Trump ziet betalen voor een studie als vrije marktwerking. Hij heeft het voor studenten makkelijker gemaakt om na te gaan hoeveel ze na hun studie zullen verdienen, zodat ze zelf de afweging kunnen maken. Joe Biden heeft gezegd dat hij honderden miljarden aan studieschuld wil kwijtschelden. Studente Jessica Colvin staat zelf zo'n 30 duizend dollar in het rood, en weet van medestudenten dat het nog erger kan. Volgens haar moet er dringend iets veranderen:

Hoge schuld 'hét thema voor onze generatie', op wie stem je dan? - NOS

#BlackLivesMatter #Blacklivesmatter werd een belangrijk campagnethema na de dood van George Floyd, die omkwam nadat een agent hem minutenlang in een wurggreep hield. De beweging strijdt niet alleen tegen politiegeweld, maar ook tegen wat zij ziet als institutioneel racisme. Joe Biden erkent dat probleem, en zegt dat hij het in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap wil aanpakken. Trump focust vooral op het geweld tijdens de BLM-demonstraties, en benadrukt dat hij de rust en orde wil herstellen. Activist Jonathan Hutto ziet dat zwarte Amerikanen ook op de huizenmarkt systematisch benadeeld worden. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid ook bij de Democratische partij:

Zwarte inwoners Washington gedwongen om wijk te verlaten: 'Niet Trump die dit doet' - NOS

Abortus Abortus is in principe legaal in alle Amerikaanse staten. Toch kunnen veel vrouwen in de praktijk hun zwangerschap niet afbreken, bijvoorbeeld omdat het te duur is of omdat er geen klinieken in de buurt zijn. Bovendien hebben uitspraken van lokale rechters in verschillende staten het recht op abortus de laatste jaren verder ingeperkt. President Trump is fel tegen abortus, uitzonderingen als verkrachting en incest daargelaten. De Democraten willen het recht van vrouwen op abortus juist verstevigen. De 24-jarige Makenzie Hill werd 2 jaar geleden onverwacht zwanger, en koos ervoor haar baby te houden. Dat ze tegen abortus is, bepaalt haar keuze bij de verkiezingen:

VS-Verkiezingsthema-Abortus - NOS

Handel "America First" is misschien wel de slogan die Trumps presidentschap het best samenvat. In de praktijk vertaalde zich dat vooral in zijn handelsbeleid. Trump trok de VS terug uit verschillende akkoorden en kwam met invoerheffingen voor producten uit het buitenland, waaronder de Europese Unie. Met China begon hij zelfs een handelsoorlog. Trump wil vooral dat producten weer in Amerika gemaakt worden, zodat de eigen economie er beter van wordt. Biden zegt dat hij als president minder nadruk wil leggen op handel. De kans is groot dat, als hij verkozen wordt, hij een aantal van Trumps beslissingen over importheffingen terugdraait. William Hutton is directeur van een staalfabriek, en kan zich vinden in sommige maatregelen die Trump nam. Maar onder aan de streep blijken de gevolgen voor zijn eigen bedrijf negatief, zegt hij:

Directeur staalfabriek: 'Impact van vier jaar Trump-beleid is niet positief' - NOS

Christelijke waarden Een van de belangrijkste politieke erfenissen van Trump is zijn aanstelling van conservatieve rechters aan het Amerikaanse hooggerechtshof. Die benoemingen, waarvan er nog een in de pijplijn zit, betekenen voor het hoogste gerechtelijke orgaan in de VS een ruk naar rechts. De samenstelling van het hof kan doorslaggevend zijn bij beslissingen over morele kwesties, zoals het recht op abortus. Een bevolkingsgroep die daar zeker verheugd om is, zijn evangelische christenen. Zij zien het beleid graag zo conservatief mogelijk. Ook de evangelisch-christelijke Anne Vanderziel stemt voor president Trump. Zij ziet hem als een voorvechter van godsdienstvrijheid: