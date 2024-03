Nederlands duo Danilova en Tsiba bij WK ondanks val naar vrije kür

Daria Danilova en Michel Tsiba hebben zich op de WK kunstrijden in Montreal geplaatst voor de finale paarrijden.

Het Nederlandse duo moest op de korte kür 4 van de 24 koppels achter zich houden en dat was geen probleem voor de nummer dertien van vorig jaar. Op de muziek van Lorde ging Tsiba wel al snel in de fout bij een drievoudige saltsjov, maar met een score van 59,07 was plaatsing voor de vrije kür direct in de knip.

Als hoeveelste paar de 21-jarige in Moskou geboren Danilova en vijf jaar oudere Groninger Tsiba de finale ingaan, moet nog blijken. De beste paren moeten nog op het ijs komen bij het titeltoernooi in Canada.