Israëlische invasie Rafah is volgens Rutte 'gamechanger', wat bedoelt hij?

Het was een opvallende woordkeus van premier Rutte gisteravond in het debat in de Tweede Kamer over de Eurotop, de komende dagen in Brussel. Als Israël een grondoffensief begint in de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook, betekent dat "een gamechanger en een humanitaire ramp". Rutte heeft dat, zo benadrukte hij, ook tegen premier Netanyahu van Israël gezegd.

In Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, verblijven 1,4 miljoen Palestijnen, velen van hen in tentenkampen onder zeer slechte omstandigheden. Er is een groot tekort aan eten en medische zorg. Het demissionaire kabinet komt in geval van een Israëlische invasie meteen bij elkaar. "Een politiek moment dat gevolgen zal hebben", aldus Rutte.

Maar de vraag is: welke gevolgen? Nederland loopt tot nu toe niet voorop met kritiek op Israël. Dat zou kunnen veranderen, denkt historicus Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht. Het heeft hem verbaasd dat Rutte van een 'gamechanger' sprak.

"Het zou kunnen dat de Nederlandse positie binnen de Europese Unie verandert en dat Nederland wat meer naar de Belgen, de Spanjaarden en de Ieren trekt", de landen die zich het meest kritisch uitlaten over het Israëlische optreden tegen de Palestijnen.

Niks zonder Amerika

Juriste en Midden-Oostendeskundige Laila al-Zwaini denkt eerder dat de demissionair premier de tijd rijp vindt voor een kritischer geluid tegenover Israël, vooral omdat de VS aan het schuiven is. "We kennen Rutte, hij doet niks zonder Amerika. Dit stemt hij zeker af met Biden."

En het is zijn voordeel, schat ze in, dat Rutte van de Europese leiders het vaakst bij Netanyahu is langsgegaan, en zo heeft laten zien dat Nederland pal achter Israël staat.

Toch heeft de term 'gamechanger' ook haar verrast. "Dieptepunt is misschien een beter woord. Het kan niet anders meer. De humanitaire ramp is zodanig dat kinderen de hongerdood sterven. En kinderen zijn geen Hamasaanhanger." Ze vergelijkt het met de vluchtelingencrisis in 2015, waarin de 'gamechanger' het geruchtmakende beeld was van Aylan, het driejarige jongetje dat dood aanspoelde op het strand in Turkije.